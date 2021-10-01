Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.
Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri