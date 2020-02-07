Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor
Fransa ve Türkiye arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye’den gelecek öğretmenler istemiyor
07.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'den gelen öğretmenlerin okullarda Türkçe dersi vermesini yasaklayacağı iddia edildi.
Le Point dergisi ülkede sayıları 15 bini bulan Türk talebenin, Türkiye'den gelen öğretmenler aracılığıyla Türk dili ve kültürünü öğrenmekten mahrum olabileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com