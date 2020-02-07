Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor
Haberler » Dünya » Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor - Haberler

Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor

Fransa ve Türkiye arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye’den gelecek öğretmenler istemiyor

07.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11
Paris-Ankara arasında yeni kriz kapıda: Fransa, Türkiye'den gelecek öğretmenler istemiyor

Cumhurbaşkanı 'un 'den gelen öğretmenlerin okullarda Türkçe dersi vermesini yasaklayacağı iddia edildi.


Le Point dergisi ülkede sayıları 15 bini bulan Türk talebenin, Türkiye'den gelen öğretmenler aracılığıyla Türk dili ve kültürünü öğrenmekten mahrum olabileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler