Paris'in Merkezinde Dev Yangın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti. Şehrin 16'ıncı bölgesinde pazartesi gecesi çıkan yangında 27 kişi de yaralanırken itfaiye ekipleri binanın 7 ve 8'inci katında yangının devam ettiğini ölü sayısının artabileceğini açıklandı.…

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Kaynak: Youtube