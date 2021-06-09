Paris 2024, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmaya hazırlanıyor

2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın başkenti Paris, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın başkenti Paris, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak devir teslim töreni öncesi, Paris'teki şenlik hazırlıkları kapsamında Eyfel Kulesi'nde büyük ölçekli bir test gerçekleştirdi.

Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, oyunları sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Tüm dünyaya 8 Ağustos'ta düzenlenecek ilk Paris 2024 töreninde bize katılmaları için davet gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

Paris'teki turistik mekanlarından Trocadero Bahçeleri'nde Tokyo 2020 boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

Fransız akrobasi timi Patrouille de France'ın da devir teslim törenini kutlamak amacıyla 8 Ağustos'ta Paris'te gösteri uçuşu yapacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya