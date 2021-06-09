Paris 2024, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris 2024, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmaya hazırlanıyor

Paris 2024, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın başkenti Paris, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın başkenti Paris, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak devir teslim töreni öncesi, Paris'teki şenlik hazırlıkları kapsamında Eyfel Kulesi'nde büyük ölçekli bir test gerçekleştirdi.

Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, oyunları sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Tüm dünyaya 8 Ağustos'ta düzenlenecek ilk Paris 2024 töreninde bize katılmaları için davet gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

Paris'teki turistik mekanlarından Trocadero Bahçeleri'nde Tokyo 2020 boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

Fransız akrobasi timi Patrouille de France'ın da devir teslim törenini kutlamak amacıyla 8 Ağustos'ta Paris'te gösteri uçuşu yapacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paris 2024, olimpiyat bayrağını Tokyo 2020'den devralmaya hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:44:05. #1.15#

title