Paris 2020 maratonu iptal edildi Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen Paris 2020 maratonu Covid-19 tedbiri kapsamında iptal edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen Paris 2020 maratonu Covid-19 tedbiri kapsamında iptal edildi. Yine Paris'te 18 Eylül'de yapılması gereken yarı maratonun da iptal edildiği organizatörler tarafından açıklandı.

Paris'te 15 Kasım için programlanan 2020 maratonu Covid-19 tedbir kapsamında iptal edildi. Maratonun organizatörleri Paris Belediyesi ile görüşme sonrası maratonu iptal etme kararı aldığını açıkladı. Eylül ayına ertelenmiş olan ve esasen Mart ayına programlanmış olan yarı maratonun da yine iptal edildiği açıklandı. Özellikle ülkenin uzak bölgelerinden ve yurt dışından gelen maratoncuların gelmekte yaşadığı zorluk ve şartlar göz önünde bulundurularak iptal edilen, normalde her sene gerçekleşen maratonun 2020 yılı içerisinde başka tarihe ertelenmeyeceği ve maratoncuların 2021 yılına davet edildiği bildirildi. - PARİS

Kaynak: İHA