Paris 100 Yıl Sonra Olimpilatlara Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Peru'nun başkenti Lima'da yapılan toplantıda konuşan Başkan Thomas Bach, 2028 yılı için Los Angeles'ı seçtiklerini belirtirken her iki şehri de tebrik ettiğini açıkladı.



"Sadece bunun ne kadara mal olacağına bakmamalısınız. Daha sonra getirilerini de göz önünde bulundurmalısınız. İtibar, turizm, insanlar bu vesileyle Paris'e gelecek ve bu bence güzel bir şey."



"Dünyada meydana gelen tüm olumsuz olaylara rağmen umarım her şey güzel geçer. Paris'e bol şans diliyorum."



00.39 Official video presentation for Paris 2024 Olympics



Paris 1900 ile 1924 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış ancak 1992, 2008 ve 2012 yılında yaptığı başvurularda elenmişti. Buna göre Paris tam 100 yıl sonra olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapacak.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Paris Gepost: 14 september 2017