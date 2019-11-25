Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk
Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.
25.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:36
Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk