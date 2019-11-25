Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk
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Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk

Tokyo sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.

25.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:36

sanat sahnesi parıltılı, enerjik ve sıradanlıktan uzak. Farklı fikirler peşinde olanlar için harika seçenekler sunan Japon başkentinin sanat dünyasında yolculuğa çıkıyoruz.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Parıltılı ve sıradışı Tokyo sanat dünyasının derinliklerine yolculuk
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