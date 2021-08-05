Paribu ve Fenerbahçe, "Fenerbahçe Token" için anlaşmaya vardı
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Paribu ve Fenerbahçe, "Fenerbahçe Token" için anlaşmaya vardı

Paribu ve Fenerbahçe, 'Fenerbahçe Token' için anlaşmaya vardı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Paribu ve Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Token için anlaşmaya vardı.

Paribu ve Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Token için anlaşmaya vardı.

Paribu'dan yapılan açıklamaya göre, Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına önemli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

Token sahipleri, yapılacak taraftar oylamalarına, düzenlenecek özel etkinliklere, takım ve sporcularla düzenlenecek buluşmalara katılabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ile ilgili özel adımlarda söz sahibi olma imkanı da sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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