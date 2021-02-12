Paribu 4. yaşını 1 milyar dolarlık İşlem hacmi rekoru ile kutluyor

Türkiye'de hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunmak üzere Yasin Oral tarafından 14 Şubat 2017'de işleme açılan Paribu, 4 yılda 1,5 milyon kullanıcısı ve günlük 1 milyar doları aşan işlem hacmi ile yüz binlerce kullanıcının kripto para dünyasına ilk adımını attığı platform haline geldi.

Paribu CEO'su Yasin Oral, "2021 yılında, yeni nesil finansı Türkiye'ye anlatan ve yarının dünyasını tüm yatırımcılar ile buluşturan platform olarak yine sektöre ilkleri getirmeye devam edeceğiz" dedi. Paribu CEO'su Yasin Oral, 14 Şubat 2017'de Türkiye'de dijital varlık yatırımlarının ve işlemlerinin güvenilir adresi olarak uygulamayı başlattıklarını belirterek, "4 yıl önce dünyada kripto paraların toplam piyasa değeri 18,26 milyar dolar, günlük işlem hacmi 100 milyon dolar düzeyindeydi. Bugün ise toplam piyasa değeri 1,3 trilyon dolara, işlem hacmi de 220 milyar dolara yükseldi" bilgisini verdi.

Paribu'nun geçen bu 4 yıllık sürede sektöre ilkleri ve güvenli yeni teknoloji uygulamalarını getiren en ilerici ve hızlı büyüyen platform haline geldiğini belirten Oral, "Şubat 2021 itibarıyla Paribu'nun kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştı. Paribu'nun günlük işlem hacmi 1 milyar dolar barajını aştı. Ortalama işlem hacmi ise 800 milyon dolar. Paribu bugün, sağladığı işlem hizmeti ve yenilikleriyle sektörün öncüsü kimliğini sürdürüyor. Paribu'ya günde yaklaşık 8 bin yeni kullanıcı katılıyor, bu sayı bazı günler 40 bini buluyor" dedi.

Paribu olarak sektörde regülasyonlar, yeni uygulamalar ve kullanıcıların daha güvenli işlemleri için yapılacak çalışmalarda öncü ve danışman olmaya devam edecekleri vurgusunu da yapan Oral, "Kripto parayla ödeme ve alışveriş yapmayı mümkün hale getirecek Paribu Card'ları başvuru yapan kullanıcılarımıza teslim etmeye hazırlanıyoruz. Aynı zamanda kripto para birimlerinin altında yatan teknoloji olan blokzincirle ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" diye konuştu.

Paribu olarak yerli bir blokzincir ağı oluşturmak için somut adımlar attıklarını ifade eden Oral ayrıca, blokzincir alanında eğitim bursları sağlayan, yakında start-up'lara yatırım ve iş geliştirme danışmanlığı desteği de verecek olan Paribu Hub'ı hayata geçirdiklerini vurguladı. Oral, "Türkiye'nin blokzincir teknolojisinin tüketicisi değil üreticisi olması hedefiyle hayata geçirilen Paribu Hub, bu ekosisteme katkı sağlamak, insan kaynağı yetiştirmek ve girişimlere destek vermek için kuruldu. Eğitimlerin ardından yüksek potansiyeli olan gençlere istihdam yaratacak Paribu Hub, projelerini hayata geçirmek isteyen kişi ve start-up'lara destekler sağlayacak" dedi.

Oral, Türkiye'de kripto para dünyasındaki gelişmeler hakkında da şu bilgileri verdi: "Türkiye'de kripto paralara ilgi 2020 başlarında artmaya başladı. Pandemi döneminde de hızlı yükselişini sürdürdü. 2021'in başlamasıyla birlikte geçtiğimiz yıl gözlemlediğimiz ilgi artarak devam ediyor. Türkiye'de piyasanın daha da derinleşmesi ve yatırımcıların sayısının artması için önümüzdeki en önemli süreç regülasyonlar olacaktır. Kripto paralara yönelik yasa ve yönergeler sektör ve yatırımcı için de olumlu etkiler yaratacak."

Paribu'da Şubat 2021 itibarıyla yatırımcılar; Bitcoin, Litecoin, XRP, Ethereum, Bitcoin Cash, Tether, Ontology, Chainlink ve Cardano'nun da aralarında bulunduğu toplam 32 kripto para birimini alıp satabiliyor.

Paribu Hakkında:

2017 yılında Yasin Oral'ın öncülüğünde kullanıma açılan Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. 1,5 milyon kullanıcısı bulunan platformda 7/24 kesintisiz kripto para işlemi ve TL yatırma çekme işlemi yapılabiliyor. Paribu, 7/24 hizmet veren Destek Birimi'yle kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor.

Paribu hakkında daha fazla bilgi için www.paribu.com adresini kullanabilirsiniz.