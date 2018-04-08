Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, Pargesoft'un dijital dönüşüm çözümleri hakkında Wise TV'ye konuştu.

Microsoft ve özelinde Pargesoft'un dijital dönüşümü gerçekleştireceği araçları, katma değerli servislerle müşterilerine sunduğunu ifade eden Altunterim, yeni dönemde Microsoft Dynamics'e ek olarak yapay zeka uygulamaları, öğrenen makine uygulamaları ve bulut teknolojileri çözümlerini de uzmanlık alanına eklediğini belirtti.