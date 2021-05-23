PARFÜMLERİNİ ALMAK İÇİN DÖNER BIÇAĞIYLA DİRENDİ

Ersan SANİSTANBUL, DHATaksim'de zabıta ekiplerinin seyyar satıcıların sahte parfümlerine el koymasının ardından kavga çıktı.

Ersan SANİSTANBUL, DHA

Taksim'de zabıta ekiplerinin seyyar satıcıların sahte parfümlerine el koymasının ardından kavga çıktı. Polis ekiplerinin araya girdiği olayda, bir parfüm satıcısı boğazına döner bıçağı dayayarak parfümleri geri istedi. Elinden döner bıçağı alınan satıcı gözaltına alındı.

Olay, Taksim İstiklal Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, turistlere sahte parfüm satan seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Kısıtlama kapsamında uygulama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kavgaya müdahale ederek, parfümleri aldı. Müdahalenin ardından zabıta ekipleri ile parfüm satıcıları arasında da kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle bölgede bulunan polis ekipleri müdahale Ederek kavgayı sonlandırdı. Tarafların dağılmasının ardından bir parfüm satıcısı elindeki döner bıçağını boğazına dayayarak, parfümlerini geri istedi. Polis ve zabıta ekipleri müdahale ederek, satıcının elinden döner bıçağını aldı. Polis tarafından gözaltına alınan parfüm satıcısı, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı