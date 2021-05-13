MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
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MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, parfüm şişesinin patlamasıyla çıkan yangında depo olarak kullanılan konteyner alev topuna döndü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, parfüm şişesinin patlamasıyla çıkan yangında depo olarak kullanılan konteyner alev topuna döndü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Dağbelen Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir konteyner içerisinde çıktı. İddiaya göre, belediye işçisi olarak çalışan Hasan Kasap'a ait evin bahçesinde bulunan ve içerisinde ev eşyaları bulunan konteynerde parfüm şişesinin ısınması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen konteyneri gören vatandaşlar, ilk müdahaleyi yapıp, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında konteyner ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

'BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN PATLAMA SESİ DUYDUM'

Yangının parfüm şişesinin patlaması sonucu çıktığını belirten Hasan Kasap, "Burada çoğu zaman ben kalıyordum. Bahçede çalışırken bir anda patlama sesi duydum ve yangın büyüyünce ben ve komşularım hortum ile söndürmeye çalıştık. Başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdik. Yangında konteyner içindeki eşyalarım tamamen yandı, Allah'tan cana bir şey gelmedi" dedi.

MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA PARFÜM ŞİŞESİNİN PATLADIĞI KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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