'Parçalı Ay' tutulmasından kartpostallık kareler
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'Parçalı Ay' tutulmasından kartpostallık kareler

'Parçalı Ay' tutulmasından kartpostallık kareler Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Parçalı Ay tutulması sırasında ve öncesinde İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

05.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:54

'Parçalı Ay' tutulmasından kartpostallık kareler

İSTANBUL - Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Parçalı Ay tutulması sırasında ve öncesinde İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gökyüzüyle yakından ilgilenenlerin merakla beklediği parçalı ay tutulması akşam saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Çilek Ay'ı olarak adlandırılan parçalı ay tutulması oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı. İstanbul'dan kaydedilen ay tutulması ve ayın doğuşu, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Saat 20.45 sıralarında başlayan ve saat 22.24 itibariyle en belirgin haline alacak olan tutulma, gece yarısı saat 00.04'te son bulması bekleniyor.

'Parçalı Ay' tutulmasından kartpostallık kareler

Kaynak: İHA

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