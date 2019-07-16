Parçalı ay tutulması nedir, saat kaçta olacak? Türkiye'den izlenebilecek mi?

En son iki sene önce görülen parçalı ay tutulması yarın, 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek. Bu doğa olayını kaçırmak istemeyen ve izlemek isteyenler, parçalı ay tutulması saat kaçta olacak, Türkiye'den izlenebilecek mi merak ediyorlar. Peki parçalı ay tutulması nedir? Yarın gerçekleşecek parçalı ay tutulmasına dair detaylar haberimizde.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Ay tutulması Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ile meydana geldikten sonra Ay'ın bu gölgenin neresinden geçtiğine bağlı olarak, farklı isimler alır. Dünya'nın gölgesi iki ana parçadan oluşur ve bunlara "yarı gölge" ve "tam gölge" adı verilir. Parçalı Ay tutulması da yarı gölge kısmına dahildir.

PARÇALI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA OLACAK?

17 Temmuz 2019 akşamı gerçekleşecek olan "Parçalı Ay Tutulması" TSİ 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31'de tutulma ortasında ayın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak.

PARÇALI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

17 Temmuz 2019 akşamı gerçekleşecek olan "Parçalı Ay Tutulması" tüm Türkiye'den takip edilebilecek.