Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı
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Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı

20.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:08
Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı

TOKAT'ta, hurdacı dükkanında parçalara ayrılmaya çalışılan tanker, aniden alev aldı.

TOKAT'ta, hurdacı dükkanında parçalara ayrılmaya çalışılan tanker, aniden alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi 23'üncü Blok'ta bulunan hurdacı dükkanındaki yakıt tankeri, sabah saatlerinde parçalara ayrılmak istendi. Oksijen kaynağı ile üzerinde çalışma yapılan tanker, aniden alev aldı. Hurdaya ayrılmadan önce yanıcı madde taşıdığı öğrenilen tankerdeki yangını, işletme çalışanları söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çalışanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aelvler, söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı
Parçalara ayrılmak istenen tanker alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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