Parçalanan minibüsten sağ çıktı

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, emniyet şeridinde bulunan kamyona çarptı.

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, emniyet şeridinde bulunan kamyona çarptı. Minibüs paramparça olurken, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Selman Çoban idaresindeki plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka minibüs, arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran Hasan Arslan idaresindeki kamyona arkadan çarparak savruldu. Savrulan minibüs refüje çarpmasının ardından ortadan ikiye ayrılarak parçalandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Selman Çoban'ı ayakta tedavi etti. Paramparça olan minibüsün içinden hafif sıyrıklarla çıkan sürücü, aracı görünce şok geçirdi. Kaza sebebiyle trafiğin uzun süre tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı