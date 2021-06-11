Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi
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Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi Pompalı tüfekle eli parçalanan hasta sağlığına kavuştu Kesilecek denilen el, Şanlıurfa'da ameliyatla kurtarıldı Mardin'de, düşürdüğü pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi nedeniyle eli kopma noktasına gelen gencin eli, Şanlıurfa Mehmet...

Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi

Pompalı tüfekle eli parçalanan hasta sağlığına kavuştu

Kesilecek denilen el, Şanlıurfa'da ameliyatla kurtarıldı

ŞANLIURFA - Mardin'de, düşürdüğü pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi nedeniyle eli kopma noktasına gelen gencin eli, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla yerine dikildi.

Mardin'de kurcaladığı pompalı tüfeği patlaması sonucu çıkan saçmalar eline isabet eden ve eli kopma noktasına gelen 22 yaşındaki Ümran Karakoç, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı, Mardin 112 ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'na getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakoç, acilen ameliyata alındı.

Hastanede görevli El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan, başarılı bir operasyonla genci sağlığına kavuşturdu. Yapılan ameliyat ve gencin durumu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. Numan Atılgan, "Mardin'den kabul ettiğimiz hastamızın sağ elinde ciddi doku kaybı ve dolaşım problemi vardı. İlk ameliyatı 6 saat sürdü. Damarları tamir ederek kan dolaşımını sağladık. Birkaç gün kan dolaşımı takibi yaptıktan sonra, elinde ciddi doku kaybı bulunan hastamıza ikinci operasyonu gerçekleştirdik. Hastanın uyluğundan aldığımız serbest dokuyu eline başarıyla naklettik. Ameliyat sonrası 10'uncu gündeyiz, takiplerinde hiçbir sorun yaşamadık. Hastamızın 3 gün içinde taburcu olmasını planlıyoruz" dedi.

Elinin kesilmesini beklerken sağlığına kavuştu

Mardin'den Şanlıurfa'ya elinin kesilmesi için gönderildiğini fakat buradaki başarılı ameliyatla elinin kesilmeyerek tekrar sağlığına kavuştuğunu belirten Ümran Karakoç ise ameliyatını gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi
Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi
Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi
Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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