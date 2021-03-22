Parça onarımıyla yüzde 50'den fazla tasarruf edebilirsiniz!

CARMEDYA.COM – Yaklaşık 12 yıldır hasar onarım sektöründe hizmet veren RS Servis, özellikle 2017 ve 2020 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu dolu onarımlarıyla adından söz ettirdi.

Yurtdışı dahil toplamda 60 bayisiyle oto servis sektöründe hizmet veren marka, parça değişimi yerine onarım felsefesini ön plana çıkararak hem otomotiv sektörüne, hem sigorta sektörüne hem de araç sahiplerine yüzde 50'den fazla tasarruf sağlıyor. Bunun dışında RS Servis'in arka planda verdiği onlarca farklı hizmet söz konusu.

3 Aralık 2008 tarihinde, İstanbul merkezli olarak kurulan RS Servis, yüzde yüz yerli ve milli yapısıyla öne çıkıyor. Marka bugün itibariyle, Türkiye geneline yaygın servis ağı ve yurtdışında hizmet veren bayileri ile toplam 60 hizmet noktasında oto servis hizmetleri sunuyor. İlk kurulduğu günden itibaren hizmetlerini farklılaştırmayı amaçlayan RS Servis, kuruluşu ile birlikte altı ay boyunca 2009 yılında AR-GE çalışmaları yürüterek 3 hizmet modülünden oluşan hizmet altyapısını geliştirmiş. RS Servis'te, ihtiyaca göre birbirinden farklı birçok hizmet bulunuyor. "Mini Onarım", "Mobil Onarım", "Hasar Onarımı", "Mekanik Onarım" ve "Oto Bakım" hizmetleri altında RS Servis'te onlarca farklı hizmet kalemi var. Markanın sunduğu hizmetlerde gerçekleştirilen onarım işlemlerinde, Türkiye genelindeki tüm bayilerde geçerli olmak üzere 2 yıl işçilik garantisi veriyor. 2014-2019 yılları arasında RS Servis, gerçekleştirdiği onarımlar sayesinde ülkemizin 1 Milyar TL tutarında tasarruf elde etmesini sağlamış. Gelin hangi onarım, ne anlama geliyor hep birlikte yakından bakalım.

Mini onarım ne anlama geliyor?

Mini onarım, otomobilin metal yüzeylerinde 5 cm'ye kadar olan boyasız göçük düzeltme işlemi, 10 cm'ye kadar darbe sonucu ortaya çıkan ezik, vuruk ve göçüklerin puntalı göçük çektirme sistemi ile düzeltilmesi işlemi, ön camda meydana gelen 1 cm çapına kadar olan hasarlar, iç döşemede 5 cm'ye kadar olan çatlak, sıyrık, yırtık, 3 cm'ye kadar plastik parça kopukları, 1 cm çapa kadar olan sigara yanıklarının düzeltilmesi, koltuklardaki 5 cm'ye kadar olan lekelerin özel kimyasallarla temizlenmesi, karoserdeki 30 cm'ye kadar, tamponlarda 20 cm'ye kadar çizik ve sıyrıkların onarılması hizmetlerini kapsayan bir işlem olarak öne çıkıyor. Tüm bu işlemlere mini onarım adı veriliyor.

Boyasız göçük düzeltme nedir? Ne işe yarar?

Boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniğine kısaca "boyasız göçük düzeltme" deniliyor. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın konvansiyonel yöntemlerle(kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş oluyor. RS Servis, 2017 yılında İstanbul'da gerçekleşen dolu afetinde 10 bine yakın otomobilin boyasız göçük düzeltme tekniği ile onararak büyük bir başarıya imza atmış. Yine aynı şekilde 2020 yılı sonbahar aylarında karşımıza çıkan İstanbul'daki dolu yağışında da birçok aracın dolu onarımı gerçekleştirilmiş. Uzmanlar da son dönemde sıkça karşılaştığımız dolu yağışları nedeniyle araçlar üzerinde meydana gelen göçüklerin düzeltilmesi için kullanılan en doğru ve teknolojik yöntemin boyasız göçük düzeltme olduğuna dikkat çekiyor.

Mobil parça onarımı nedir?

RS Servis, 2019 yılında, 92 adet araç ile mobil olarak diğer oto hasar servislerinden 401,105 adet parçayı toplayan, 276,400 adet parçayı onarıp 2 yıl garantisini de verip, sigorta şirketlerine ve Türkiye ekonomisine yıllık 396,910,400,07 TL tasarruf sağlayan, Türkiye'nin lider mobil onarım şirketi haline gelmiş. Yeni ve yerli üretim teknikleri ile yapmış olduğu onarımların % 96'sını kendi bünyesinde, kendi uzman personeli ile RS Servis atölyelerinde yapan tek şirket yine RS Servis olmuş. Mobil parça onarımı, basitçe anlatmak gerekirse, ülkemizde bakım ve onarım hizmeti veren binlerce servise gelen hasarlı araçların, onarım sağlanabilecek parçalarının mobil araçlarla toplanıp, onarılıp, tekrar aracın bulunduğu servise onarılmış şekilde geri gönderilmesi anlamına geliyor.

Seramik kaplamanın özellikleri nelerdir?

Oto bakım-car care hizmetleri arasında, RS Servis çatısı altında seramik kaplama, detaylı iç temizlik, susuz motor temizliği, jant temizliği, koltuk koruma, ozonla iç mekan dezenfeksiyonu bulunuyor. Seramik kaplamanın aracın alaşım ve boyalarında, zaman içinde oluşabilecek zararları engellemek amacıyla geliştirilmiş bir ürün olduğu bilgisi veriliyor. Seramik kaplama, gelişmiş teknolojiye sahip kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde asla aşınmaz, dökülmez, sararmaz, çatlamaz, soyulmaz bir malzeme. Seramik kaplamadaki anti-statik yüzey sayesinde çamur, kuş pisliği, asit yağmuru, tuz, reçine gibi aşındırıcı, kirleticilerin kolayca temizlenebilmesine olana sağlanır. Bu sayede daha uzun yıllar kalıcı bir korumaya elde ediliyor. Silisyum oksit, elmas, cam, kil, kaolen, kuvars, gümüş, feldspatın nano teknoloji ile bir araya getirilmiş olması ile otomobil yüzeyine uygulandığında oldukça sert ve zor çizilen bir yüzey elde etmek mümkün. Buradaki en önemli nokta, ürünün nano teknoloji ile yani bir kovalent bağ oluşturacak şekilde üretilmiş olması. Birçok noktada verilen seramik kaplama hizmetinde ürünün kalitesine dikkat etmekte fayda var.

Pandemide araç temizliğinin ve sterilizasyonun önemi arttı

Araçlarda kirlenmeye en müsait kısım araç içi döşemeler oluyor. Yeme-içme faaliyetleri, sigara kullanımı, sürekli fiziksel temas ve sürtünmeye maruz kalmaları, mecbur kalındığı için yapılan yük taşımaları nedeniyle en kirlenen alanlardır. Doğru yöntem ile temizlenmediği zaman araç içinde kötü kokular ortaya çıkıyor. Diğer yandan aracın motor kısmındaki aksamlara zaman içinde toz, çamur, katran asfalt akıntıları ve zift yapıştığını hepimiz biliyoruz.

Kir, yağ katmanları, kireç, demir tozları yüzünden zaman içerisinde bu bölümlerde paslanma oluşuyor. En iyi çözüm ise motor bölümünü detaylı olarak temizlik işleminden geçirmek.

Motor temizleme ve koruma işleminde, çok amaçlı temizleyici özel Tornado püskürtme sistemi ile su kullanılmadan motor bölümü, yağ, toz ve kirden arındırılarak temizleniyor. Daha sonra kirin nüfuz etmesini zorlaştıran ve motora parlaklık veren özel motor ve plastik aksam koruyucu ile kaplanıyor. Yine araçların en önemli noktalarından birisi olan jantlar ise sürüş sırasında gelen tüm dış etkenlere maruz kalıyor. Özel RS jant temizleme ürünü ile jantta bulunan yıkama ile çıkmayan lekeler çıkartılıp jant ilk günkü parlaklığına kavuşturuluyor. Temizlenen koltuklara, koltuk koruma uygulandığı zaman da yüzeydeki liflerin üzerini kaplayarak tamamen görünmez bir katman oluşturuyor ve her türlü tekstil yüzeyi dokusunda görünüşünde veya renginde hiçbir değişiklik oluşturmadan sıvı, kir ve lekeden korunuyor. Döşemelerin tuşesinde bir fark oluşturmadığı not edilirken bakteri oluşumunun da engellendiği uzmanlar tarafından söyleniyor.

Ozonla dezenfeksiyon virüs ve bakterilere karşı en iyi önlem

Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olması nedeniyle, dezenfeksiyon amacıyla özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ozon, bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahip. Ortamdaki hava kirliliği ve kötü kokuları yok etmesi sayesinde, insanlarda ferahlık ve zindelik hissi yaratan araç içi detaylı temizlik sonrasında uygulanan ozonlama, özel jeneratörler veya tek kullanımlık spreyler ile gerçekleştirildiği takdirde doğru sonuçları veriyor.

10 yılı aşkın deneyim

RS Servis 3 Aralık 2008 tarihinde, İstanbul merkezli olarak kuruldu. "Kurumsal Yönetim" anlayışını, "Türk Esnaflık Prensipleri" ile harmanlayarak hizmet vermeyi amaçlayan ve bu sağlam temeller üzerine kurulmuş güçlü bir kurumsal şirket hayali ile yola koyulan RS Servis bugün itibariyle, Türkiye geneline yaygın servis ağı ve yurtdışında hizmet veren bayileri ile toplam 60 hizmet noktasında oto servis hizmetleri sunuyor.

RS Servis'in kurucusu Ünal Ünaldı, babası Zeki Ünaldı'nın otomotiv sektöründe edindiği bilgi ve geleneksel tecrübeyi, yeni teknik ve metodolojiler ile bir araya getirerek, RS Servis'i günümüzdeki gelişmiş ve yenilikçi konumuna taşıdı. İlk kurulduğu günden itibaren hizmetlerini farklılaştırmayı amaçlayan RS Servis, kuruluşu ile birlikte altı ay boyunca AR-GE çalışmaları yürüterek 3 hizmet modülünden oluşan hizmet altyapısını geliştirmeye başladı.

RS Servis'in 3 ana hizmet modülünden ilki olan "Radiator Services", 2 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısıyla otomotiv sektörüne tanıtıldı ve hizmet vermeye başladı. RS Servis, kendi bünyesinde kurduğu servis noktalarının yanı sıra, RS Servis bayilik hakkını elde eden hizmet noktaları ile de hizmet veriyor.

2 yıl işçilik garantisi

RS Servis, 10 yılı aşkın deneyimi ve sürdürülebilir şekilde devam eden AR-GE çalışmaları sayesinde, servis hizmetlerini çeşitlendiriyor ve sektörde ihtiyaç duyulan yenilikçi hizmetleri, hızlı, profesyonel ve ekonomik çözümler ile sunuyor. RS Servis'te, ihtiyaca göre birbirinden farklı birçok hizmet bulunuyor. Bu hizmetler arasında "Mini Onarım", "Mobil Onarım", "Hasar Onarımı", "Mekanik Onarım" ve "Oto Bakım" hizmetleri yer alıyor.

Sunulan hizmetlerde gerçekleştirilen onarım işlemlerde, Türkiye genelindeki tüm bayilerde geçerli olmak üzere 2 yıl işçilik garantisi veriliyor.

2014-2019 yılları arasında RS Servis, gerçekleştirdiği onarımlar sayesinde ülkemizin 1 Milyar TL tutarında tasarruf elde etmesini sağladı.

Kaynak: Carmedya.com