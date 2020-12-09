PSG - Başakşehir maçı ısınmadan kareler

- PSG - Başakşehir maçı ısınmadan kareler İSTANBUL - Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı.

- PSG - Başakşehir maçı ısınmadan kareler

İSTANBUL - Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı. Ayrıca her iki takım oyuncuları da ısınmak için sahaya İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı