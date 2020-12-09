PSG - Başakşehir maçı ısınmadan kareler
09.12.2020 20:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:45
- PSG - Başakşehir maçı ısınmadan kareler İSTANBUL - Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı.
- PSG - Başakşehir maçı ısınmadan kareler
İSTANBUL - Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı. Ayrıca her iki takım oyuncuları da ısınmak için sahaya İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı