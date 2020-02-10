Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı

10.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:48

Güney Kore yapımı Parazit filmi, Korece dilinde çekildi. Orjinal adı Gisaengchung/ Parasite şeklindedir ve Türkiye'de 1 Kasım 2019 tarihinde vizyona girdi. Film aynı zamanda dram ve gerilim türündedir. Parazit filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Parazit filmi izle...

PARAZİT FİMİ KONUSU - ÖZETİ

Birbirinden tamamen farklı hayatlara ve kişiliklere sahip olan iki ailenin hikayesini konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Okja, Snowpiercer, Cinayet Günlüğü, The Host gibi filmlerin başarılı yönetmeni Bong-Joon Ho otururken, Parazit'in oyuncu kadrosunda Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, Hye Jin Jang gibi isimler bulunuyor.

Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır. Karısı, oğlu ve kızıyla Seul'un arka mahallelerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde yaşamaktadır. Bir gün Ki-Taek'in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.

PARAZİT FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Joon-ho Bong

Oyuncular: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, Hyae Jin Chang

Tür: Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2019 (132 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma

Senaryo: Joon-ho Bong, Jin Won Han

Yapımcı Firma: Barunson E&A

Yapım Ülkesi: Güney Kore

Orijinal Dil: Korece

Orijinal Adı: Gisaengchung/ Parasite