Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı
Parazit filmi, sıradışı hikayesi ve kurgusuyla tüm dünyada büyük beğeni elde etti. Öte yandan 92. Oscar Ödülleri'nde birçok dalda ödül sahibi oldu. En iyi film olarak bilinen Parazit oyuncuları kim? Parazit filmi konusu nedir? İşte detaylar...
Güney Kore yapımı Parazit filmi, Korece dilinde çekildi. Orjinal adı Gisaengchung/ Parasite şeklindedir ve Türkiye'de 1 Kasım 2019 tarihinde vizyona girdi. Film aynı zamanda dram ve gerilim türündedir. Parazit filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.
PARAZİT FİMİ KONUSU - ÖZETİ
Birbirinden tamamen farklı hayatlara ve kişiliklere sahip olan iki ailenin hikayesini konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Okja, Snowpiercer, Cinayet Günlüğü, The Host gibi filmlerin başarılı yönetmeni Bong-Joon Ho otururken, Parazit'in oyuncu kadrosunda Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, Hye Jin Jang gibi isimler bulunuyor.
Ki-Taek fakir ve işsiz bir adamdır. Karısı, oğlu ve kızıyla Seul'un arka mahallelerinden birinde, böceklerin istila ettiği bir evde yaşamaktadır. Bir gün Ki-Taek'in oğlu Ki-Woo, son derece varlıklı bir ailenin evinde özel eğitmenlik işi bulur ve çok geçmeden kendi ailesi ile birlikte Park ailesinin hayatının bir parçası olmaya başlar.
PARAZİT FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen: Joon-ho Bong
Oyuncular: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, Hyae Jin Chang
Tür: Drama, Gerilim
Yapım Yılı: 2019 (132 dk)
Vizyon Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma
Senaryo: Joon-ho Bong, Jin Won Han
Yapımcı Firma: Barunson E&A
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dil: Korece
Orijinal Adı: Gisaengchung/ Parasite