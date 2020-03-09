Paravolleyde lider ereğli belediyespor Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.



Kdz. Ereğli Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen 2. Etap müsabakalarında Karaman Gençlik ve Spor, Diyarbakırspor ve Karaman Özel İdare Spor Kulüpleriyle yaptığı müsabakalardan set vermeden 3-0 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.



2019-2020 ParaVolley Süper Lig Mersin Etabı Alınan Sonuçlar:



Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Gsk



Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Diyarbakır



Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Özel İdare S.K - ZONGULDAK

Kaynak: İHA