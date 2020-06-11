Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandıran zanlılar adliyeye sevk edildi Ankara'da kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin lira dolandırarak zarara uğrattıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin lira dolandırarak zarara uğrattıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurdukları paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdıkları belirlenen bir suç örgütünü yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt lideri 142 suçtan aranıyormuş

Operasyonda göz altına alınan ve sahte kimlikli yakalanan, suç örgütü lideri S.O'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları ile 51 bin lira nakit para ele geçirilmişti.

Kaynak: AA