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Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

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Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 30. Alanya Uluslararası Triathlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları koşuldu.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 30. Alanya Uluslararası Triathlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları koşuldu. Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve protokol birlikte verdi.

PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI olmak üzere 5 kategoride 33 sporcu mücadele etti. Sporcular 750 metre yüzdükten sonra, 60 kilometre pedal çevirip, 15 kilometre koştular. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül seremonisinde ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'ya, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi, Teknik Delege John Petrides ve Andrean Qalanos'a katkılarından dolayı hediyelerde bulundu.

"Ödüller Başkan Yücel'in elinden"

PTS2 Kategorisinde yarışa Fransa'dan katılan ve rakiplerini 1.17: 57 saniye ile geride bırakan Geoffrey Wersy birinci oldu. Romanya'dan katılan Arian Notretu 1.37: 16 saniye ile ikinci ve Türkiye 'den katılan Abdulkadir Özoğul 1.45: 50 ile üçüncü oldu. Ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi ve Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın elinden aldı.

"Dereceye giren sporcular ödüllendirildi"

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi, Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi. - ANTALYA

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları Alanya'da gerçekleşti

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