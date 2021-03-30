DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtuDENİZLİ'de yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin eşsiz travertenleri üzerinde uçuş yaptı.

Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu

DENİZLİ'de yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin eşsiz travertenleri üzerinde uçuş yaptı.

Denizli'de yaşayan 29 yaşındaki Hasan Kaval, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'nden, motosikletiyle uçuş denemesi yaptı. Motosikletini paraşütüne bağlayan Kaval, travertenler üzerinde yaklaşık 20 dakika uçtu. 'Beyaz cennet'in semalarında 400 metre yüksekliğe çıkan Kaval, daha sonra Kocaçukur mevkisine iniş yaptı.

Pamukkale'de sıra dışı bir uçuş yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Kaval, "Pamukkale doğa harikası bir yer. Yüksekten bu manzarayı izlemek muhteşem bir his. İnsanlar buraya gelip kesinlikle bu güzelliği yerinde görmeli. Motosikletle uçuş yapmak için bir süredir çalışmalar yapıyordum. Motosikletimin arkasına pervane yaptım. Pervane motordan aldığı güçle havada daha uzun süre kalmamı sağladı. Pamukkale travertenleri üzerinde motorla uçmak benim için çok keyifliydi" dedi.

Daha önce de paraşütte tavla ve okey oynayarak, koltukta televizyon seyrederek uçuşlar yaptığını anlatan Kaval, "Bu tür uçuşlarla ülke turizmine katkı sağlamayı hedefliyorum. Projelerimin devamı gelecek. Türkiye'nin her yerinde bu tarz uçuşlar gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu
DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DENİZLİ Paraşütüne bağladığı motosikletiyle, uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:57:28. #1.15#
title