Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar mezun oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.
01.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:36
Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 6-24 Temmuz'da Su Altı Taarruz (SAT) Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Statik Paraşüt Kursu'ndan başarıyla mezun oldu.
Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı da icra edildi.
Kaynak: AA