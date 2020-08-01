Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar mezun oldu Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 6-24 Temmuz'da Su Altı Taarruz (SAT) Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Statik Paraşüt Kursu'ndan başarıyla mezun oldu.

Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı da icra edildi.

Kaynak: AA