Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada
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Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada

19.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:30

Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada Yamaç paraşütçüsünün düşme anı aksiyon kamerasında JAK timinin dikkati, paraşütüyle ağaç tepesinde mahsur kalan vatandaşın hayatını kurtardı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan vatandaş,...

Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada

Yamaç paraşütçüsünün düşme anı aksiyon kamerasında

JAK timinin dikkati, paraşütüyle ağaç tepesinde mahsur kalan vatandaşın hayatını kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan vatandaş, havada paraşütün kapanması sonrasında, üzerine düştüğü 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. JAK timleri tarafından kurtarılan vatandaşın paraşütle düşme anı ise aksiyon kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Kartepe Kayak Merkezi Geyik Alanı zirvesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yamaç paraşütü ile atlayış yapan bir vatandaş, kalkış yaptıktan sonra rüzgarın etkisi ile paraşütün kapanmasıyla ormanlık alana düştü. Vatandaş, 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. Olay sırasında kayak pistlerini kontrol etmek için devriyede olan Kocaeli Jandarma Arama Kurtarma timi, paraşütle düşen vatandaşı fark ederek hemen kazanın yaşandığı bölgeye ulaştı.

JAK timleri kurtardı

Ağacın tepesinde mahsur kalan vatandaş, teknik malzeme ile bulunduğu yerden yara almadan kurtarılmıştır. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen vatandaş daha sonra JAK timlerine ait kar motosikleti ile kayak merkezine götürüldü.

Düşme anı aksiyon kamerasında

Öte yandan, şahsın paraşütle ormanlık alana düşme anı ise aksiyon kamerasına yansıdı. Vatandaşın kaskında bulunan aksiyon kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaş atlayış yaptıktan kısa süre sonra paraşütünün kapandığı ve düştüğü görülüyor. Ağacın tepesine düşen vatandaş mahsur kalıyor.

Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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