Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Orhangazi ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), Gürle Dağından paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT ve BAKUT ekipleri gönderildi. 300 kişilik arama kurtarma ekibi, haber alınamayan Muammer Yolcu için seferber oldu. Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.

7 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarını genişleten ekipler, 7 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu'nun cansız bedenine Yeni Sölöz Mahallesi Eğrentitüzü mevkiindeki ormanlık alanda ulaştı. İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakıldığı belirtildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yeni Sölöz meydanında gelecek olan iyi bir haberi bekleyen Muammer Yolcu'nun eşi ve yakınlarına acı haber verildi. Yolcu'nun eşi ve yakınları acı haberi alınca baygınlık geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Muammer Yolcu'nun cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

(Berktuğ Öncü - Gökay Başdan - Musa Öztürk/ İHA)

Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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