Paraşütle aşı farkındalığı oluşturuldu
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Paraşütle aşı farkındalığı oluşturuldu

Paraşütle aşı farkındalığı oluşturuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu yıl 12.si düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması devam ederken iki paraşütçünün taşıdığı pankartla aşı kampanyasına dikkat çekildi.

Bu yıl 12.si düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması devam ederken iki paraşütçünün taşıdığı pankartla aşı kampanyasına dikkat çekildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aşı konusunda yürüttüğü önemli çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imzalı iki pankartın birinde 'Aşımızı olalım' çağrısı yapılırken bir diğerinde de mavi kategoriye yükselen Kayseri'den dolayı 'Mavi Bize Yakıştı' sloganı yer aldı. Paraşütlerinin altına bağladıkları "Aşımızı olalım" ve "Mavi bize yakıştı" yazılı pankartlarla Ali Dağı'nın zirvesinden havalanan pilotlar, ilçe üzerinde tur atarak farkındalık oluşturdu.

Pilotlardan aşı kampanyası için teşekkür

Uçuş öncesi pankartlar ile toplu olarak mesaj veren sporcular, aşı farkındalığı oluşturmak için yürütülen çalışmadan dolayı Talas Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Yarışmacılar arasında yer alan ve Türkiye'de yaşayan Keyvan Aryanpur isimli bir pilot da "Ben aşı oldum siz de aşı olun" ve "Talas'a mavi yakıştı" sözleriyle aşı kampanyasına destek verdi. - KAYSERİ

Paraşütle aşı farkındalığı oluşturuldu
Paraşütle aşı farkındalığı oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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