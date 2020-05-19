Paraşütçülerin Beyşehir Gölü semalarında Türk bayraklı 19 Mayıs coşkusu
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Paraşütçülerin Beyşehir Gölü semalarında Türk bayraklı 19 Mayıs coşkusu

Paraşütçülerin Beyşehir Gölü semalarında Türk bayraklı 19 Mayıs coşkusu Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotları Beyşehir Gölü semalarında Türk bayrağı açarak 19 Mayıs coşkusunu gökyüzünde yaşadı.

Paraşütçülerin Beyşehir Gölü semalarında Türk bayraklı 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:37

Paraşütçülerin Beyşehir Gölü semalarında Türk bayraklı 19 Mayıs coşkusu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotları Beyşehir Gölü semalarında Türk bayrağı açarak 19 Mayıs coşkusunu gökyüzünde yaşadı.

Konyalı ve Beyşehirli yamaç paraşütü pilotları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Beyşehir ilçesinde gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırarak kutladı. Beyşehir'de, 19 Mayıs'ın 101. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinliğinde, paraşüt pilotları Beyşehir Gölü semalarında yaptığı Türk bayraklı gösterileriyle ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Konya ve Beyşehir Hava Sporları Kulüpleri ile Türk Hava Kurumu Konya Şubesi'nin yamaç paraşütü pilotları, düzenlenen etkinlik kapsamında paraşüt atlayışlarının yapıldığı take-off tepesinde buluştu. Burada paraşütle atlayış gerçekleştiren pilotlar, Türk bayrağı açarken havada renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılan yamaç paraşütü pilotlarından Özkan Bulut, etkinliğe Konya'dan gelen yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte katıldıklarını belirterek, "Özellikle bayram nedeniyle bugünü özel olarak seçtik. Bugün gökyüzünde Türk bayrağı açarak yelken uçuşları gerçekleştirdik. Havanın ve ortamın da müsait olmasıyla havadaki bu coşkulu anlarımızda güzel görüntüler ortaya çıkardığımıza inanıyoruz. Yamaç paraşütü etkinliğinde bizlere destek veren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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