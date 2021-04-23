Paraşütçüler, çocuklar için havalandı

ADIYAMAN Hava Sporları Kulübü üyesi olan 10 yamaç paraşütü pilotu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için havalandı.

ADIYAMAN Hava Sporları Kulübü üyesi olan 10 yamaç paraşütü pilotu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için havalandı.

Adıyaman Hava Sporları Kulübü üyeleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Karadağ mesire alanına gelerek, çocuklar için uçuş gerçekleştirdi. 10 yamaç paraşütü pilotu, onlarca metre yükseklikte hazırlıklarını tamamladıktan sonra verilen komutlarla uçtu. Parüşütçüler havalandığında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için havalandıklarını belirten Adıyaman Hava Sporları Kulübü Başkanı Murat Nalbant, "Yılın 4 mevsimi uçabildiğimiz Adıyaman kuzey pistlerimiz var. Yamaç paraşütçüleri seyir terasının yapılmasından sonra burası çok büyük bir değer kazanacak, diye düşünüyorum. Şu anda 50'ye yakın pilotumuz var ama pistimiz olmadığı için sadece 10 tanesi uçabiliyor. İnşallah pist yapıldıktan sonra 50 tane pilot olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için havalandık, onlara gökyüzünden selam gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN