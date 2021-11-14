Paraşütçü ve kanoculardan Ata'ya saygı etkinliği - Haberler Spor
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Paraşütçü ve kanoculardan Ata'ya saygı etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Paraşütçü ve kanoculardan Ata'ya saygı etkinliği

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant ve Düzce'nin Topuk Yaylasında Ata'ya saygı etkinliği kapsamında yamaç paraşüt ve kano yapıldı.

DÜZCE (İHA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant ve Düzce'nin Topuk Yaylasında Ata'ya saygı etkinliği kapsamında yamaç paraşüt ve kano yapıldı.

Bolu'da, Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği ile Bolu Belediyesi işbirliğinde kano ve paraşütçülerin gösterileriyle Abant Tabiat Parkı ve Düzce Topuk Yaylası'nda Ata'ya saygı etkinliği düzenlendi. Programın ilk günüde Düzce Topuk yaylasında düzenlenen kano etkinliğinde sporcuların kanolara bağladıkları Atatürk posteri açıldı.

Görsel şölen havasında geçen etkinliklerin Abant'taki bölümünde paraşütçüler uçuşlarında sonsuzluk görüntüleri oluşturdu. Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, önümüzdeki aylarda kış etkinliğinin de yapılacağını duyurdu. - BOLU

Paraşütçü ve kanoculardan Ata'ya saygı etkinliği

Paraşütçü ve kanoculardan Ata'ya saygı etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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