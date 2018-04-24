Paraşüt Tutkunları Uçmakdere'de Maviyle Yeşilin Tadını Çıkarıyor - Tekirdağ

Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen İstanbul ve Trakya'daki ekstrem spor tutkunlarının başlıca uğrak yeri oldu.

Farklı bir keyif yaşamak için Uçmakdere'ye gelen ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşuyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Kurucu üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak uçuşlarını bu bölgede gerçekleştirdiklerini, bölgeye doğal güzellikleri dolayısıyla yakın illerden gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Yamaç paraşütüne çok fazla ilgi olduğunu ifade eden Fidan, "Yamaç paraşütü aktivitesine ilgi günbegün artarak devam ediyor. Uçmakdere mevkisi bu aktivite için çok elverişli. Tekirdağ'ın adı yamaç paraşütüyle günden güne anılmaya başlandı. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Eğitmen Özay Görmez de bölgenin yılın 12 ayı yamaç paraşütü için elverişli bir iklime sahip olduğunu ifade etti.

Bölgenin göze hitap eden güzelliği de olduğu için sıkça tercih edildiğini dile getiren Görmez, şunları kaydetti:

"Yamaç paraşütü için her gün vatandaşlarımız uçuşa geliyor. İlk deneyenlerin 250 metrelik pistimizden uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Rüzgarlar uygun olduğu sürece günün her saati uçuş oluyor. Bu bölge uçuş için gayet verimli bir yer. Eğitim almış tecrübeli kişiler de 600 metreden uçuş gerçekleştiriyor. Bir çok ilden buraya paraşüt uçuşu yapmak için gelenler oluyor. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, yeşillik var. Buraya gelen vatandaşlar hafta sonlarını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Rüzgarın durumuna göre günde 100 uçuş oluyor."