Paraşüt tutkunları, Acıgöl'de uçuş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paraşüt tutkunları, Acıgöl'de uçuş yaptı

Paraşüt tutkunları, Acıgöl'de uçuş yaptı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar'daki Acıgöl, farklı illerden gelen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Karapınar'daki Acıgöl, farklı illerden gelen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Yurdun çeşitli illerinden gelen 20 paraşüt tutkunu, Acıgöl bölgesinde keyifli uçuşlar gerçekleştirdi.

İniş yapılan zeminin uygun olması ve rüzgarın elverişli olmasını fırsat bilen adrenalin tutkunları, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın tadını çıkardı.

Acıgöl çevresinde bulunan vatandaşlar da uçuşları dikkatle izledi.

Profesyonel olarak yamaç paraşüt sporu ile uğraşan Mustafa Ulutaş, "Yamaç paraşütü tutkunu arkadaşlarla bir araya geldik. Karapınar, Karacada ve Göbektaşı bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdik. Burası bu spor için son derece uygun. Öğrencileri için güzel yer. İnişler için zemin harika. Tek eksiği yol, Acıgöl yanındaki Gödebektaş'ın yol eksikliği." dedi.

Pilot Esra Sarıaslan da Karapınar'ın uçuşlar için son derece uygun olduğunu belirterek, "Keyifli uçuşlar yaptık. İlkokul yaşlarında Fethiye'de yamaç paraşütü yapanları görmüştüm. O zaman bu sporu yapmaya karar vermiştim. Kadınların da bu sporu yapması gerekir. Çok farkı bir duygu." ifadelerini kullandı.

Kafilenin en küçüğü olan 15 yaşındaki Mustafa Uğurlu da 3 yıldır gökyüzüne uçtuğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Demet Özdemir Rafet El Roman
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paraşüt tutkunları, Acıgöl'de uçuş yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:50:03. #1.14#

title