Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı

Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, faaliyete geçen teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.