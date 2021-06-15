Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı
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Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | 3. Sayfa

Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, faaliyete geçen teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.

Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, faaliyete geçen teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre; Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıkların ardından uçuş yaptı. Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt yeni faaliyete giren telesiyej hattına dolandı.

Telesiyej hattına ikilinin dolandığını gören görevliler, pilot ve yolcusunu bulunduğu yerden kurtardı. Olayda yaralanan pilot ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.

Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı
Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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