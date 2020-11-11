Paraşüt Shopside'ı satın aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Paraşüt Shopside'ı satın aldı

11.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:54
Paraşüt Shopside'ı satın aldı

KOBİ'leri e-fatura ile tanıştıran ilk online ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret altyapı ve entegrasyon hizmeti sunan Shopside'ı satın aldığını duyurdu.

KOBİ'leri e-fatura ile tanıştıran ilk online ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret altyapı ve entegrasyon hizmeti sunan Shopside'ı satın aldığını duyurdu.

2013 yılında bir start-up olarak yola çıkan Paraşüt, ilk satın almasını gerçekleştirdi. Türkiye'deki bütün pazaryerleri ve Opencart, Shopify, WooCommerce gibi en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile entegrasyon sunan Shopside'ı satın alan şirket, pandemi döneminin yükselen değeri olan e-ticaret alanına yatırım yaparak kullanıcılarına artık; e-ticaret, e-fatura ve ön muhasebe yönetimini bir arada sunacağını duyurdu.

"e-Ticaret yapan KOBİ'lerimiz finansal süreçlerini çok daha hızlı yönetecekler"

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean Yu, "Kriz dönemleri tehditler içerdiği gibi dikkatle bakmasını bilen şirketler için önemli fırsatlar da barındırıyor. Türkiye'nin önde gelen girişimlerinden biri olarak, piyasalarda Koronavirüs etkisinin çok güçlü şekilde hissedildiği bir dönemde, gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalarımıza finansal süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir biçimde yönetmelerini sağlayacak altyapıyı sunmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı
Genç Çiftçi Projesinden destek aldı kendi işinin sahibi oldu
Genç Çiftçi Projesinden destek aldı kendi işinin sahibi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Kamala Harris Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Emrah Ezgi Mola Cem Yılmaz İlker Aksum
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Şenol Güneş Mehmet Topal Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Deprem Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paraşüt Shopside'ı satın aldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:55:28. #1.15#
title