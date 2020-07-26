HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in 6 yıl önce evinde 15 saksıya dikip öncülük ettiği lavanta üretimiyle şimdi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor
26.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:35

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in 6 yıl önce evinde 15 saksıya dikip öncülük ettiği lavanta üretimiyle şimdi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor. Bu işe parasızlıktan başladıklarını söyleyen Başkan Güven, "380 dekarlık lavanta çiçeklerimizden 2 milyon lira gelir bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl ilk hasadıyla birlikte bu yıl lavanta alanlarını daha da genişleten Afşin Belediyesi, logosunu da lavantadan esinlenerek 'Efsus' markasıyla tescilledi. Lavanta hasadının başlamasıyla birlikte Rabia Parkı'nda hasat şenliği yapan Afşin Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını önemleri kapsamında sosyal mesafeli maskeli mini konserler, tiyatro gösterileri düzenledi. Hasat şenliğinde konuşan Başkan Güven, lavanta çiçekleri sayesinde ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaklarını ifade ederek, "Biz 6 yıl önce lavanta üretimine başladık. 15 saksıda iki paket lavanta ile başladığımız yolculuğumuza bugün 15 bin kök plato ve 380 dekarlık ticari lavanta alanımız ile markamız oluştu. Lavanta yağından 2 milyon lira hasılat bekliyoruz. Belediyemiz bünyesinde 'Efsus' marka lavanta markamız oluştu ve 15 çeşit kozmetik ürün ortaya çıktı. İnşallah yerel kalkınmamızda aromatik bitkiler ile endüstri bizim için lokomotif olacak. İş adamlarımızın desteğiyle tüm dünyaya ihracatı yapılacak ürün haline gelecektir. İş adamlarımızdan ilgi bekliyoruz ve yatırıma davet ediyoruz" dedi.

Lavanta çiçekleriyle alakalarının parasızlıkla başladığını ifade eden Başkan Güven, şunları kaydetti:

"Biz bu işe parasızlıktan başladık ve belediye olarak çok büyük borçlarımız vardı. Çiçek alacak paramız yoktu. Öyle bir şey yapalım ki dedik, her sene çiçek almayalım kendi çiçeğimizi ekelim hem üretime katkı olsun dedik. İçinde bulunduğumuz durumda ise ürettiğimiz ürünlerden elde edilen gelirlerle de ilçemize hizmetler yapıyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerimizi kamu kurumu güvencesiyle vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Lavantada kalite, hasat yapımı, hijyenik ortamda yağ üretimi gibi tesislerin önemi çok fazla. Efsus markalı kozmetik ürünler ve lavanta yağı aldıklarında standartlara uygun olduğunu bilsinler. Önümüzdeki yıl aromatik bitkilerle ürünler aldığımız zaman çiftçimiz katma değer ürüne kavuşmuş olacak. Çiftçimiz topraktan emeğini almış olacak. Köylünün ve çiftçinin parası varsa herkesin parası vardır demektir. Afşin Ovamız ülkenin 4'üncü büyük yerimiz ve kırsal ve kurak arazide böyle bir ürün ortaya çıkartmayı başardık."

Hasat şenliğine katılan vatandaşlar, belediye yetkilileri tarafından hediye edilen lavanta çiçeklerini koklayarak, böyle bir çalışma yaptığı için Başkan Güven'e teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı 3. Sayfa
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım 3. Sayfa
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha Güncel
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Spor
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı
Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs, iş yerine daldı
Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs, iş yerine daldı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Merve Boluğur Huysuz Virjin Michael Jackson
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Parasızlıktan lavanta üretimine başlayan belediye 2 milyon lira gelir bekliyor - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 15:13:59. #1.15#
title