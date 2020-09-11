Parasını ödediği mobilyasına 4 aydır kavuşamadı Parasını ödediği mobilyasına 4 aydır kavuşamadı Samsun'da bir firmadan aldığı koltuk takımının bir ay geç teslim edilmesiyle mağduriyet yaşayan kadın teslim sırasında fark ettiği eksiklik ve hatalarla şoke oldu.

Parasını ödediği mobilyasına 4 aydır kavuşamadı

SAMSUN - Samsun'da bir firmadan aldığı koltuk takımının bir ay geç teslim edilmesiyle mağduriyet yaşayan kadın teslim sırasında fark ettiği eksiklik ve hatalarla şoke oldu. 'Fabrika hatalı bir ikili koltuk ve ayakları bulunmayan bir sallanan koltuk sahibi' olan kadın, tüketici hakem heyetine şikayette bulundu.

Samsun'da evinin mobilyalarını değiştirmek isteyen Fulya Arslan(42), 3 Haziran'da gittiği mağazada parayı peşin olarak ödeyerek bir koltuk takımı aldı. Koltukların 18 Temmuz'da teslim edilmesini bekleyen Arslan, eski koltuklarını da bu tarihe göre satışa çıkardı. İddiaya göre mobilya firması teslimatı 1 ay geciktirdi. Arslan bu süre içinde kendi koltuklarını da sattığı için 1 ay koltuksuz kalarak mağduriyet yaşadı.

Arslan'ın iddiasına göre firma teslimatı 19 Ağustos'ta yaptı ancak bu kez gelen mobilyadaki eksiklik ve hatalar şok yaşattı. Arslan sıfır ve hatasız ürünler beklerken evine ikili koltuğunda fabrika hatası bulunan ve baba koltuğu olarak isimlendirilen sallanan koltuğunun ise ayakları olmayan bir mobilya takımı geldi. O gün teslimat tutanağında bunu kayda aldırdı ancak ileri ki günlerde de sorunlar çözülmedi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fulya Arslan, "3 Haziran'da koltuk takımı almak için bir mağazaya gittim. Koltuklarımı beğendim. Parasını peşin olarak kredi kartıyla ödemesini yaptım. Bana 18 Temmuz'da koltukları teslim edeceklerine dair hem belge verdiler. Hem sözle de ifade ettiler. Fakat koltuklarım 19 Ağustos'ta evime geldi. Evime geldiğinde ise ikili koltuğumda bir fabrika hatası olduğu ortaya çıktı. Baba koltuğumun ise alt iskeleti eksikti. Daha hala bir haber yok. Benim aslında onlardan tek istediğim bana bir tarih vermeleri ve o tarihte koltuklarımı bana teslim etmeleri" dedi.

4 aydır istediği koltuklara kavuşamadığını belirten Arslan, "Defalarca görüşmemize rağmen 'bugün yarın' diyerek beni oyalıyorlar. İkili koltuğumun sıkıntılı olduğu 20 Ağustos'ta belirlendi. Koltuğumda fabrika hatası olduğunu bana söylediler. 'Hatta istiyorsanız koltuğunuzu yaptırabiliriz' diye teklif ettiler. Ben de onlara, 'ben bu koltuğu daha yeni aldım. Sıfır aldığım bir koltuk neden yapılsın' dedim. Ben tekrar fabrikadan sıfır bir koltuk istediğimi belirttim. Siparişi verdiklerini söylediler ama hala bir haber yok. 18 Temmuz'da teslim edeceklerini söyledikleri için ben de o tarihe göre eski koltuklarımı satmıştım. 18 Temmuz'dan 19 Ağustos'a kadar bir ay koltuksuz kaldım. İkili koltuğum da gelmedi. Baba koltuğumuz normalde sallanan bir koltuk olması gerekiyordu. Babamız için almıştık ama şu an baba koltuğumuzda kızım oturuyor" diye konuştu.

Aldığı mobilya takımına rahatça oturma şansı bulamayan Fulya Arslan konunun çözümü için tüketici hakem heyetine başvurdu.

Firma yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: İHA