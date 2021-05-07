Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor
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Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor

Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayırseverler, Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK halk ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz ekmek ulaştırmaya devam ediyor.

Hayırseverler, Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK halk ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz ekmek ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak bir hayırseverin parasını ödediği 5 bin ekmek, 5 büfede vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Hayırsever bir yurttaşın satın aldığı 5 bin ekmek, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde yer alan 5 halk ekmek büfesinde gün boyu vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde 5 bin ve 4 bin ekmek satın alarak vatandaşlara ulaştıran iki hayırseverin ardından üçüncü hayırsever de dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlattı. Halk ekmek büfesi işletmecisi Çiğdem Nurtok, bir hayırseverin girişimi ile işlettiği büfeye bin ekmek getirildiğini belirterek, "İhtiyacı olanlar sürekli alıyorlar. Daha önce de hayırseverlerin bu tür girişimleri oldu. İsim olarak bilmiyoruz ama ekmekler geliyor, biz buradan vatandaşa dağıtıyoruz. Vatandaşlara ilaç gibi geliyor. Çünkü gerçekten alamayan çok insan var. Biz burada bire bir yaşıyoruz. Dağıtmak benim de hoşuma gidiyor. Allah kabul etsin. Ramazan ayında daha da iyi oldu bu. Ekmek dağıtımı gerçekten çok güzel bir şey. Hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz. Belediyemize de ayrıca ön ayak olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

Halk ekmek büfesi işletmecisi Firdevs Çevik ise vatandaşların yapılan dağıtımdan duyduğu memnuniyetin yüzlerine yansıdığını ifade ederek, "Ücretsiz ekmek dağıtımı var. Hayırseverimiz dağıtıyor. İnsanlarımız için gerçekten iyi oluyor. Halkımız faydalanıyor. Onların memnuniyeti de yüzlerinden belli oluyor. Dua ediyorlar, güzel sözler söylüyorlar" şeklinde konuştu. - MERSİN

Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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