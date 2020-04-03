Parasını almaya gitti, darp edip 150 bin TL'lik senet imzalattılar
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Kocaeli, 3. Sayfa

Parasını almaya gitti, darp edip 150 bin TL'lik senet imzalattılar

Kocaeli'de bir elektrik firmasının sahibi, borcunu almak için gittiği inşaat firması yetkililerinin kendisini darp edip zorla 150 bin TL'lik senet imzalattıkları iddiası ile cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulundu.

03.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:50
Parasını almaya gitti, darp edip 150 bin TL'lik senet imzalattılar

Kocaeli'de bir elektrik firmasının sahibi, borcunu almak için gittiği inşaat firması yetkililerinin kendisini darp edip zorla 150 bin TL'lik senet imzalattıkları iddiası ile cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bir elektrik firmasının sahibi C.A., Çayırova ilçesinde bulunan bir inşaat firması ile birlikte bir okulun elektrik sistemlerini kurdu. İnşaat firması yetkilileri, C.A.'ya yapılan iş karşılığında 250 bin TL para talep etti. İşin tamamlanmasına rağmen firmadan herhangi bir ödeme almadığını iddia eden C.A., ücretini talep etmek için firma yetkililerinin bulunduğu şantiyeye gitti. Şantiyede C.A. şahıslar tarafından bir konteynere kapatılarak, iddialara göre önce darp edildi, sonra zorla 150 bin TL'lik senet imzalatıldı. 28 Mart tarihinde C.A. şahıslar hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulundu.

C.A. isimli vatandaş, Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede bir elektrik firmasına sahip olduğunu ve kendisini darp eden şahıslardan 27 Mart tarihinden yaptığı bir iş karşılığındaki parasını almaya gittiğini iddia etti. Bir okul inşaatını yapan inşaat firması ile anlaşarak okulun elektrik hatlarını yaptığını ve bu işin tamamlanmasıyla firmadan ücretini almaya gittiğini, ancak şahıslar tarafından parasını istemesi ile bir konteynere kapatılarak darp edildiğini ve 150 bin TL senet imzalatıldığını iddia etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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