Parasını alamadı darp edildi, çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Parasını alamadı darp edildi, çıkan kavgada iki kişi yaralandı Adana'da 10 bin lira borç verdiği şahıs tarafından darp edilen zanlı, babası, ağabeyi ve kuzeni ile birlikte kavgaya karışırken biri tabanca diğeri ise bıçakla iki kişinin yaralanmasına neden oldu Adana'da bin lira borç verdiği...

Parasını alamadı darp edildi, çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da 10 bin lira borç verdiği şahıs tarafından darp edilen zanlı, babası, ağabeyi ve kuzeni ile birlikte kavgaya karışırken biri tabanca diğeri ise bıçakla iki kişinin yaralanmasına neden oldu

ADANA - Adana'da bin lira borç verdiği şahıs tarafından darp edilen zanlı, babası, ağabeyi ve dayısıyla birlikte kavgaya karışırken biri tabanca diğeri ise bıçakla iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ç. (20), bir süre önce Hüseyin A.'dan bin lira borç aldı. Borcunu ödemeyince Hüseyin A. (18), Ömer Ç.'den parasını istedi. Bunun üzerine Ömer Ç., yanına gittiği Hüseyin A.'yı darbetti. Hüseyin A.'nın durumu anlatması üzerine ağabeyi Çetin A. (23), babası Arif A. ile dayısı Hamza A. Ömer Ç.'nin peşine düştü.

Ömer Ç.'nin yerini öğrenen Hüseyin A. ile beraberindekiler otomobille, Ömer Ç.'nin de içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Silah, bıçak ve sopalarla inen Ömer Ç. ile yanındaki Sadık E. (19), M.E.Ş.'yi darp etmeye başladı. Ömer Ç., olay yerinden kaçarken M.E.Ş. tabancayla, Sadık E. ise bıçakla yaralandı. Şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları, ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Adresleri belirlenen Hüseyin A., ağabeyi Çetin A., babası Arif A. ile dayısı Hamza A., adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hastanede tedaviye alınan Sadık E. ile M.E.Ş.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE