Paranın Geçmediği Gıda Bankası Yüz Güldürüyor

Salihli Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında en önemli projelerinden olan 'Gıda Bankası ve Sosyal Market Evi' 2015 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

2015 yılında Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından Avar Caddesinde açılan Salihli Belediyesi Gıda Bankasında başta gıda ve temizlik olmak üzere 40 çeşit ürün ile 1500 ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet veriliyor. Paranın geçmediği Gıda Bankasında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen kartlarla istedikleri üründen alarak rahat ve mutlu bir şekilde alışverişlerini yapıyor.

Salihli yardımlaşmayı seviyor

Salihli Belediyesi Sosyal Market Evi'nde yardımseverler tarafından bağışlanan, kullanılmış ancak kullanılabilir nitelikte olan veya hiç kullanılmamış, giyim ve ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor. Görevliler tarafından beden ve özelliklerine göre ayrılıp yerleştirilerek, mağaza düzeninde ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunulan eşyalar ve kıyafetler, insanlar arasında yardımlaşma köprüsü kurarak toplumsal dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Belediye çamaşırhanelerinde ise kimsesiz, hasta ve yalnız yaşayan vatandaşların düzenli olarak çamaşırları evden alınarak yıkanıyor.

"Yardım edebilme çabasındayız"

Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek birçok önemli projeyi faaliyete geçirdiklerinin altını çizen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "2015 yılında 'Bir elin verdiğini diğer el görmemeli' anlayışıyla Gıda Bankası ve Sosyal Market Evi'ni hizmete açtık. Her zaman yardıma muhtaç insanımızın onuru kırılmadan, gururu incinmeden yardım edebilme çabasında olduk. İstiyoruz ki Salihli'de yardıma muhtaç mutsuz bir ailemiz kalmasın. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne başvuran yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gerekli incelemelerin ardından kart veriyoruz. Vatandaşlarımız kendileri verilen kart ile gelip istediği gibi ücretsiz alışverişini yapıyor. Aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz ekibimiz ile ev temizliğinde güçlük çekenlere ev temizliği ve engelli vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü sandalye, bez ve sosyal market evi ile kıyafet, ayakkabı gibi yardımlarda bulunuyoruz" dedi. - MANİSA