Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
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Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti

Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü Kocaeli'nin Derince ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce bariyerlere daha sonra da tıra çarparak hayatını kaybetti.

Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce bariyerlere daha sonra da tıra çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Örmeci idaresindeki 34 ACJ 494 plakalı Audi marka otomobil, otoyolda seyir halindeyken, sürücüsünün yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, hemen önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CML 03 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından otomobil sürücüsü Örmeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Örmeci'nin cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışarak paramparça olan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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