Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan 16.15 sıralarında Kordon boyu sahil tarafında paraşütle uçuş yapan kişiler olduğu ve bu kişilerin Mimar Sinan sahile iniş yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis, uçuş yapan 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uyguladı.

Paraşüte pervaneyle güç vermesi nedeniyle tercih edilen motorlu hava aracı olarak bilinen paramotorlar, havada daha hızlı harekete imkan tanıyor ve yüksek bir yerden atlanmasına ihtiyaç duymuyor.

Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi
Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi
Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi
Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Sergen Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:58:35. #1.14#

title