Paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi

Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

Büyükçekmece'de paramotorla uçuş yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan 16.15 sıralarında Kordon boyu sahil tarafında paraşütle uçuş yapan kişiler olduğu ve bu kişilerin Mimar Sinan sahile iniş yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis, uçuş yapan 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 12 bin 876 lira idari para cezası uyguladı.

Paraşüte pervaneyle güç vermesi nedeniyle tercih edilen motorlu hava aracı olarak bilinen paramotorlar, havada daha hızlı harekete imkan tanıyor ve yüksek bir yerden atlanmasına ihtiyaç duymuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı