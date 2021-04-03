Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kameradaDENİZLİ'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak (32), yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı.