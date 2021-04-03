Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
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Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kameradaDENİZLİ'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak (32), yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı.

Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada

DENİZLİ'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak (32), yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Pamukkale travertenleri üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevra yaparken, kanadın kapanması sonucu çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Kemal Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Oturak'ın paramotorla uçtuğu sırada yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.

Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada
Son dakika haberi: DENİZLİ Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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