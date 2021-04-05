Paramotor pilotu olağanüstü kurtuluşunu anlattı

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Paramotor pilotu olağanüstü kurtuluşunu anlattı Yere çakıldığı anda bacağı kırılan pilot, Denizli'de yapılan ilk ameliyatının ardından İstanbul'a sevk edilecek Denizli'de paramotor ile uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, antrenman sırasında kanadının kapanmasıyla zemine çakıldı.

Paramotor pilotu olağanüstü kurtuluşunu anlattı

Yere çakıldığı anda bacağı kırılan pilot, Denizli'de yapılan ilk ameliyatının ardından İstanbul'a sevk edilecek

DENİZLİ - Denizli'de paramotor ile uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, antrenman sırasında kanadının kapanmasıyla zemine çakıldı. Bacağını kırdığı kazadan olağanüstü şekilde kurtulan Oturak'ın Denizli'de yapılan ilk ameliyatının ardından tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.

Pamukkale ilçesinde Pamukkale travertenlerinde paramotorlarla eğitim uçuşu gerçekleştiren 32 yaşındaki Kemal Oturak, kanadının kapanması sonucu zemine çakıldı. Kazayı ucuz atlatan Oturak, eğitim için Denizli'ye geldiğini belirtti. Yaklaşık 15 yıldır bu şekilde eğitimler gerçekleştiren ve yarışmalara katılan Oturak, olayı İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Sol bacağımda 3 parçalı kırık var"

Alçak irtifada kanadında kapanma yaşandığını söyleyen Kemal Oturak; "Yarışma antrenmanı yaparken muhtemelen termik duvarına çarptım. Alçak irtifada kanadın bir tanesinde kapanma yaşandı. O anda da yere vurduk. Antrenman yaparken meydana geldi. O çarpmaya göre az hasar var. Olağanüstü diyebiliriz. Daha kötü hasarlar olabilirdi. Çok şükür iyiyim. Sol bacağımda 3 parçalı kırık var. İlk ameliyatı Denizli'de oldum. Burada ki enfeksiyon tedavisine devam ediyoruz. Sonrasında ki fizik tedavi çalışmalarını İstanbul'da devam ettireceğiz. Eski sağlığımıza kavuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ