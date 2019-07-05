Paramız yok dediler, tehlikeli süs havuzunda yüzdüler

Çocukların süs havuzundaki tehlikeli atlayışları korkutuyor

KARABÜK - Karabük'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, sıcaktan bunalan çocuklar paraları olmadığını söyleyerek kent merkezinde yer alan süs havuzunda serinlediler.

Hava sıcaklıklarının temmuz ayında 31 dereceyi bulmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için soluğu Kent Meydanı'nın yanında bulunan süs havuzunda aldı. Yasak ve tehlikeli olan süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar zaman zaman tehlikeli atlayışlarda gerçekleştiriyor. Süs havuzunun tehlikeli olmadığını söyleyen çocuklar "Paramız olsa burada yüzmeyiz, havuzda yüzeriz. Hiç paramız yok ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA