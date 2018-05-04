Paramedik Başkurt'un Öldüğü Kazaya İlişkin Soruşturma

İzmir'de 112 Acil Servis çalışanı Paramedik Esma Başkurt'un yaşamını yitirdiği trafik kazasına ve ambulans ekibinin çok çalıştırıldığı yönündeki iddialara ilişkin, Sağlık Bakanlığının soruşturma başlattığı bildirildi.

İzmir Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekibinin hasta naklinden dönüşünde meydana gelen olayın ardından sürdürülen adli soruşturmanın yanı sıra Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlattı.

Kaza öncesi 112 ekibinin komuta merkezi yetkililerine, "Çok yorgunuz bizi göndermeyin" talebine ilişkin iddiaların incelendiği, ambulans şoförü ve komuta merkezi arasındaki ses kayıtlarında "yorgunuz" ifadelerinin yer almadığı ve ekibin gün boyu 10 işe gittiği kaydedildi.

Soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Olay

İzmir'in Aliağa ilçesinde 30 Nisan'da, Hazal Meral idaresindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, Aliağa ilçesi İzmir-Çanakkale kara yolu Çaltılıdere Mahallesi'nde aynı yönde giden F.A. yönetimindeki 22 KF 290 plakalı tıra çarpmış, kazada, paramedik Esma Başkurt hayatını kaybetmiş, 2 sağlık çalışanı yaralanmıştı.

Esma Başkurt, memleketi Balıkesir'in İvrinde ilçesinde toprağa verilmişti.