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Parallel Mothers Filmi

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Parallel Mothers Filmi

Parallel Mothers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Parallel Mothers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Madres Paralelas, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor. Kadınlar o zamandan itibaren oldukça paralel bir yaşam sürer.

Yönetmen : Pedro Almodóvar

Senaryo: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Daniela Santiago, Julieta Serrano, Israel Elejalde, Adelfa Calvo, Julio Manrique, Inma Ochoa, Ana Peleteiro, Arantxa Aranguren, Carmen Flores, José Javier Domínguez, Trinidad Iglesias

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Madres paralelas

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İspanya

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 07.01.2022

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