Parallel Mothers Filmi
Parallel Mothers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Parallel Mothers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Madres Paralelas, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor. Kadınlar o zamandan itibaren oldukça paralel bir yaşam sürer.
Yönetmen : Pedro Almodóvar
Senaryo: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Daniela Santiago, Julieta Serrano, Israel Elejalde, Adelfa Calvo, Julio Manrique, Inma Ochoa, Ana Peleteiro, Arantxa Aranguren, Carmen Flores, José Javier Domínguez, Trinidad Iglesias
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Madres paralelas
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: İspanya
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 07.01.2022
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