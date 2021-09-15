Parallel Mothers Filmi

Madres Paralelas, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor. Kadınlar o zamandan itibaren oldukça paralel bir yaşam sürer.

Yönetmen : Pedro Almodóvar

Senaryo: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Daniela Santiago, Julieta Serrano, Israel Elejalde, Adelfa Calvo, Julio Manrique, Inma Ochoa, Ana Peleteiro, Arantxa Aranguren, Carmen Flores, José Javier Domínguez, Trinidad Iglesias

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Madres paralelas

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İspanya

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 07.01.2022

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