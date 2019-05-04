Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı, Söyleşiye Katıldı

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, "Profesyonelce olmasa bile her gencin hayatında sporun olması veya kendisini gösterebileceği farklı bir etkinliğe katılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Sümeyye, Gaziantep'teki bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşide, başarı hikayesinden bahsederek, 5 yaşındayken annesinin teşviğiyle yüzmeye başladığını ve ilk başlarda çok korktuğunu ama sonrasında antrenörünün sabrı ve sevgisiyle yüzmeyi 12 saatte öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıl boyunca özel ders aldığını, sonrasında tek başına yüzmekten sıkılarak bir kulübe kaydolduğunu, orada şu anki antrenörü Mehmet Bayrak ile Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladığını ifade eden Sümeyye Boyacı, "Şampiyon oldukça milli takım kamplarına davet edildim. Çok zorlu süreçlerden sonra 13 yaşındayken uluslararası arenada ilk madalyalarımı aldım. 2017'de dünya şampiyonasına en küçük sporcu olarak katıldım. Yarıştığım kişiler benden yaşça çok büyük olimpiyat şampiyonlarıydı. Sonrasında daha çok çalıştım ve geçen yıl İrlanda'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında birincilik madalyasını aldım." diye konuştu.

Sümeyye, yüzmenin kendisine kazandırdığı pek çok artı olduğunu dile getirerek, "Profesyonelce olmasa bile her gencin hayatında sporun olması veya kendisini gösterebileceği farklı bir etkinliğe katılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kamp zamanlarında 3 antrenman yaptığını, günlük 8,5 kilometre yüzdüğü anlatan Sümeyye Boyacı, okulu ve antrenmanları nedeniyle, ailesine ve arkadaşlarına çok fazla zaman ayıramadığını belirtti.

Kaynak: AA