Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Elif İldem altıncı, Nil Şahin sekizinci oldu.

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Elif İldem altıncı, Nil Şahin sekizinci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Madeira Adası'nda yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular Elif İldem ve Nil Şahin final yarışına çıktı.

S3 kategorisi kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde Elif İldem, 1.36.28'lik derecesiyle altıncı sırada yer aldı.

Nil Şahin ise S7 kategorisi kadınlar 100 metre sırtüstü finalinde 1.52.42'lik derecesiyle sekizinciliği elde etti.

Şampiyona, 22 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur