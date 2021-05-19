Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Elif İldem altıncı, Nil Şahin sekizinci oldu.

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Elif İldem altıncı, Nil Şahin sekizinci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Madeira Adası'nda yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular Elif İldem ve Nil Şahin final yarışına çıktı.

S3 kategorisi kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde Elif İldem, 1.36.28'lik derecesiyle altıncı sırada yer aldı.

Nil Şahin ise S7 kategorisi kadınlar 100 metre sırtüstü finalinde 1.52.42'lik derecesiyle sekizinciliği elde etti.

Şampiyona, 22 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 00:22:36. #1.13#

title